Три крупных производственных комплекса построят в Зеленограде

Город выделил инвесторам в аренду 38,4 га земли в Зеленограде для строительства промышленных объектов по льготной ставке один рубль в год, сообщил портал mos.ru.

На этой территории появятся два предприятия по выпуску строительных материалов и производство внедорожных домов на колесах. Общая площадь объектов составит около 350 тыс. кв. м. Благодаря этим проектам столица получит 2,6 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 17,7 млрд рублей.

Выделение земли по льготной ставке для запуска или развития производства – одна из мер поддержки бизнеса, которая действует в Москве с марта 2022 года. Так компании могут снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции.

Договоры аренды земельных участков заключили с инвесторами на пять лет. За это время предприниматели должны запустить производственные линии. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока действия договоров.

Один производственный комплекс с административными зданиями, демонстрационными и торговыми площадями возведут в Крюкове вдоль ул. Середниковской. Инвестору предоставили под строительство три участка общей площадью порядка 23 га, из них два – по льготной ставке. Всего для реализации этого масштабного инвестпроекта (МаИП) планируется выделить четыре земельных участка.

На предприятии смогут работать 1,9 тыс. человек. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 14,5 млрд рублей.

Еще одно предприятие в Зеленограде должно будет способствовать развитию внутреннего туризма. Оно разместится на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе. Сейчас инвестор производит здесь около 170 единиц кемперов (домов на колесах) в год, открытие дополнительной площадки позволит увеличить этот показатель до 240 единиц.

Инвестиции в проект составят около 920 млн рублей. Расширение производства поможет создать 50 рабочих мест.

Также город предоставил участки площадью более 17 га для строительства производственного комплекса площадью 80 тыс. кв. м в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. В строительство инвестор планирует вложить 2,25 млрд рублей. Здесь разместят производство фасадных материалов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов. Благодаря этому будет создано порядка 660 рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении инвестору участка площадью 23,5 га за один рубль в год для строительства крупного производственного комплекса рядом с деревней Троицкое в Троицком административном округе. Там планируется выпускать хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия, напитки, консервы и другую продукцию.