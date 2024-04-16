Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство геномного центра в рамках первого этапа. Четырехэтажное здание площадью 5499 кв. м предназначено для работы научных сотрудников. На всех этажах расположены 17 лабораторий, в которых разместятся 166 человек исследовательского персонала.

Объемно-планировочная структура здания включает в себя административные и санитарно-бытовые помещения, комнаты приема пищи, зоны хранения – архивы, склады, вестибюли, гардеробы.

«В плане геномный центр представляет собой прямоугольное здание со скругленными углами и плоской кровлей. При оформлении фасадов проектом предусмотрено использование различных композиционных приемов. Полихромия и разнообразные материалы, такие как стекло, стемалит, системы навесных фасадов, придают зданию современный вид. Экстерьер первого, второго и третьего этажей решен как стена с крупными витражными проемами, разделенными системой стоек и балок. Четвертый этаж по площади меньше остальных, его ограждение полностью запроектировано в витражах, что позволяет уйти от монотонности и тяжести объема», – рассказал главный эксперт проекта Дмитрий Федорин.

Здание запроектировано так, чтобы при эксплуатации выполнение установленных требований к микроклимату помещений обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов.

Генеральный проектировщик – ООО Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект».

Застройщик – ООО «КАМПУС».