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Адыгейский филиал "Россети Кубань" принял на обслуживание восемь энергообъектов

16 апреля 2024, 09:36 250 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» с начала 2024 года энергетики приняли в эксплуатацию шесть трансформаторных подстанций и две воздушные линии электропередачи классом напряжения 10 кВ в рамках программы консолидации. Энергообъекты расположены в Белореченском районе Краснодарского края, а также пригороде Майкопа, Майкопском, Красногвардейском, Шовгеновском районах Республики Адыгея.

Энергообъекты приняты на баланс электросетевой организацией от физических и юридических лиц в безвозмездное пользование и по договору аренды в связи с отсутствием у собственников возможности содержания энергооборудования в надлежащем техническом состоянии.

Мероприятия в рамках консолидации направлены на создание условий для надежного электроснабжения потребителей, устойчивого и динамичного развития энергетического комплекса. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

Энергетики напоминают, что электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников объектов. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста потерь электроэнергии.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, КОНСОЛИДАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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