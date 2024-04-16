Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, направит около 50 млрд рублей в развитие крупнейшего угольного проекта Забайкалья – разработку Зашуланского месторождения.

В настоящее время компания «Разрезуголь» (совместное предприятие Эн+ и китайской CHN Energy) ведет строительно-монтажные работы по объектам первой очереди, а также проектирует электроподстанцию и линии электропередачи для надежного энергоснабжения месторождения. Кроме того, в рамках проекта будет создана автодорога для перевозки угля и железнодорожная станция необщего пользования для погрузки топлива, а также очистные сооружения и дополнительная инфраструктура.

Выход месторождения на проектную мощность – добычу 5 млн тонн угля в год – намечен на конец 2027 года, все работы ведутся строго по графику.

Директор по развитию угольного бизнеса Эн+ Андрей Давыдов отметил:

«Развитие Зашуланского месторождения позволит создать крупного игрока со стратегическими преимуществами на мировом угольном рынке – это премиальное качество угля и короткое логистическое плечо. Учитывая низкие затраты на добычу и выгодное географическое расположение, близкое к экспортным рынкам, Зашуланский разрез находится в выгодном положении относительно конкурентов. Несмотря на все внешние вызовы, проект идет по плану и сроки выдерживаются».

Развитие Зашуланского месторождения внесет значительный вклад в развитие экономики Забайкальского края, создаст более 1,7 тыс. рабочих мест для жителей региона и сформирует дополнительный источник высококачественного угля для поставок как на внутренний рынок, так и в страны Азии.

«ЭН+ ГРУП»

Эн+ – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая), которые являются основным потребителем гидроэлектроэнергии Эн+.