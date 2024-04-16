В Амурской области компании Дивизиона «Железные дороги» ГК Нацпроектстрой модернизировали перегон БАМа Мустах – Ульма. На участке построили двухпутную вставку протяженностью 13,5 километров, и ввели цифровое управление движением поездов.

На разъезде Мустах и путевом посту 3140 км смонтировали 11 стрелочных переводов и внедрили цифровую российскую автоматику – систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Система позволяет дистанционно регулировать работу стрелок и светофоров, устанавливать маршруты, повышает безопасность движения, минимизирует риски нештатных ситуаций. Также на перегоне уложили более 100 километров кабелей, установили 278 металлических опор под высоковольтные линии, модернизировали устройства СЦБ, связи, энергоснабжения.

Открытие двухпутных перегонов на БАМе увеличивает пропускную способность на лимитирующих участках. За счет строительства вторых путей провозная способность линии Февральск – Новый Ургал к 2025 году вырастет с 26,1 до 52 млн тонн.