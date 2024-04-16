На Камской ГЭС завершен капитальный ремонт гидроагрегата №2

На Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в рамках Программы повышения надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений проведен капитальный ремонт гидроагрегата №2.

Ремонту подлежали ключевые части гидроагрегата — турбина, генератор и вспомогательное оборудование. Все работы были выполнены за два месяца.

Специалисты выполнили типовой капитальный ремонт: разборку, осмотр, ревизию основных узлов гидроагрегата (маслоприемник, НПГ, подпятник, ТП, направляющий аппарат), устранили дефекты проточной части, а также выполнили дефектоскопию ответственных узлов гидроагрегата.

С целью повышения надежности систем и средств диспетчерского технологического управления, противоаварийной автоматики, связи, контроля и учета специалисты станции провели работы по проверке и настройке всех систем управления гидроагрегатом.

До конца 2024 года проведут капитальный ремонт еще трех гидроагрегатов. Уже завершен первый этап работы по замене оборудования сети генераторного напряжения. Запланирован и ремонт производственных, офисных помещений и помещений общего пользования.