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На Камской ГЭС завершен первый этап реконструкции сети генераторного напряжения

16 апреля 2024, 09:48 246 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Фото: ПАО «РусГидро» Камская ГЭС

Фото: ПАО «РусГидро» Камская ГЭС

В первом блоке машинного зала Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершены работы по замене оборудования сети генераторного напряжения. Масштабная реконструкция проводится в рамках программы комплексной модернизации РусГидро. Ее цель - повышение надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений станции

Генераторное распределительное устройство Камской ГЭС состоит из 8 полусекций — по 2 в каждом блоке машинного зала. Полностью заменили часть оборудования, которое находилось в эксплуатации с 1954 года и выработало свой нормативный срок. Это шины, изоляторы 10,5 кВ, вакуумные генераторные выключатели, генераторные и реакторные разъединители, дугогасящие реакторы. Также установили комплекты защиты реакторов 10 кВ и заменили существующие панели дифференциальной защиты шин генераторного напряжения на новые, выполненные на микропроцессорных устройствах.

Новое оборудование изготовлено в России и отвечает всем современным требованиям к эффективности и надежности работы. Работы ведут специалисты Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро), пермской компании «Технология-Сервис» и ООО НВФ «СМС».

В ближайшее время приступят к модернизации оборудования в третьем блоке. Полный объем работ по модернизации сети генераторного напряжения на Камской ГЭС будет выполнен до конца 2025 года.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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Метки: РУСГИДРО, ПКМ, КАМСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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