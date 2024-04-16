На Волжской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата №11

На Волжской ГЭС после замены генератора введен в эксплуатацию гидроагрегат со станционным номером 11. Оборудование обновлено в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Новый генератор, изготовленный российской компанией «Силовые машины», создан с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики. Он заменил оборудование, введенное в эксплуатацию в 1959 году и отработавшее более 60 лет. Гидротурбина на данном гидроагрегате была заменена ранее.

На сегодняшний день на Волжской ГЭС обновили все 22 гидротурбины и 19 генераторов. Завершить замену всех генераторов планируется в 2026 году. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2541 МВт до 2734 МВт. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2744,5 МВт.

Сегодня на Волжской ГЭС в рамках ПКМ ведется замена сороудерживающих решеток, выполняются отделочные работы в кабельном туннеле 220 кВ, продолжается реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 500 кВ с применением элегазового оборудования закрытой компоновки (КРУЭ). В 2024 году планируется приступить к замене гидрогенератора №16.

Волжская ГЭС — нижняя, наиболее мощная ступень Волжско-Камского каскада и крупнейшая гидроэлектростанция Европы. Благодаря своим маневренным мощностям Волжская ГЭС имеет большое значение для обеспечения надежной работы единой энергосистемы России. Среднемноголетняя выработка электроэнергии составляет 11,5 млрд кВт.ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 141 гидротурбина и 141 генератор, 101 силовой трансформатор, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.