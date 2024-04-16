Начался ремонт Димитровского моста через Обь в Новосибирске

Подготовка к капитальному ремонту Димитровского моста через Обь началась в Новосибирске, сообщает пресс-центр мэрии.

Отмечается, что на одном из первых этапов подрядная организация ООО "СК Дороги Сибири" приступила к поддерживающему ремонту проезжей части.

"В выходные на мосту отфрезеровали 2 тысячи кв. метров дороги, а в ночь с 15 на 16 апреля начали укладку асфальтобетона по направлению с правого берега на левый. Решение вести работы только в ночное время принято, чтобы не создавать препятствий для движения транспорта, в том числе общественного", - говорится в сообщении.

Дорожники выбрали наиболее подверженные разрушению участки, которые составляют четверть площади проезжей части, 7 тыс. кв. м, которые предстоит заменить в ближайшую неделю при наличии благоприятных погодных условий.

Так, в предстоящую ночную смену будут перекрыты асфальтобетоном 2 тыс. кв. м, в следующую ночь рабочие перейдут на соседнюю полосу, которая находится в таком же состоянии.

Технический директор ООО "СК Дороги Сибири" Никита Дорошенко сообщает, что к ремонту моста привлечено около 25 рабочих, работу ведут в три звена, привлечено 10 единиц техники.

"Сейчас выполняемые работы носят временный характер, и в случае выявления каких-либо разрушений будут приниматься соответствующие меры. В рамках дальнейшего капитального ремонта поставлена задача - полностью заменить мостовое полотно: от нижнего слоя, с гидроизоляцией, защитным слоем, до верхнего", - говорится в сообщении.

Капремонт объекта в текущем году будет вестись по направлению с левого на правый берег. Мост будет частично закрыт, но движение, как и сейчас, будет организовано по трем полосам в каждую сторону. Принимаемые меры не окажут влияния на пропускную способность моста и не приведут к возникновению конфликтных точек: будут установлены специальные технические средства организации дорожного движения.

Ремонт продлится два года: его завершение запланировано в 2025 году.