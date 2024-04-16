В Екатеринбурге состоялся юбилейный 40-й Форум ЭТМ. Всего за день мероприятие посетили более 4000 гостей из разных регионов России. На масштабном стенде IEK GROUP были представлены готовые решения для различных отраслей.

Интерес профессионалов вызвали высокотехнологичные комплексные предложения: их можно было тут же опробовать в работе. Среди них были автоматический ввод резерва, собранный на автоматических выключателях в литом корпусе ARMAT, оболочках FORMAT и программируемых логических реле ONI, а также серверный шкаф, выполненный на телекоммуникационном оборудовании ITK. В уникальной промофуре ЭТМ гости изучали решение для управления уличным освещением на базе светильников IEK и LEDEL, а также программного обеспечения MasterSCADA.

Внимание гостей также привлек розничный ассортимент IEK. Профессиональный электромонтажный инструмент ARMA2L, стильная коллекция декоративных светильников, качественные современные элементы питания — вот лишь часть того, что увидели посетители Форума на стендах IEK.

Продукцию IEK можно было испытать в деле на мастер-классах, которые провели специалисты IEK GROUP. Первый из них был посвящен подключению частного дома к электросети. Все желающие могли попробовать смонтировать магистральный кабель на импровизированной опоре с помощью арматуры СИП IEK.

Тем временем электрики соревновались в сборке квартирного электрощита. Восемь команд по два человека с азартом включились в борьбу за главный приз конкурса — путевку в финал VII Открытого чемпионата электриков IEK в Москве. Участникам нужно было собрать квартирный щит на оборудовании IEK по заданной схеме всего за 90 минут. После этого наши эксперты тщательно проверили работу конкурсантов и определили победителей.