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"Россети Ленэнерго" провели диагностику более 1 835 энергообъектов в Санкт-Петербурге и Ленобласти

16 апреля 2024, 15:30 355 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

 За 3 месяца 2024 года «Россети Ленэнерго» выполнили диагностику оборудования на 124 подстанциях 35-110 кВ, 821 трансформаторной подстанции 6/10-0,4 кВ, а также испытания 894 кабельных линий электропередачи 6-110 кВ.

С помощью тепловизоров проверены 103 подстанции 35-110 кВ, 2 201 трансформаторная подстанция 6/10-0,4 кВ, 155 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ.

Для обеспечения надежной работы маслонаполненного оборудования подстанций специалисты «Россети Ленэнерго» провели анализ 1 361 пробы масла.

Проведение профилактических обследований и испытаний – важная составляющая многоуровневой системы технического обслуживания оборудования «Россети Ленэнерго». Мероприятия направлены на предупреждение и сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах. Полученные данные впоследствии учитываются при формировании ремонтной и инвестиционной программ.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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