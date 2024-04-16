За 3 месяца 2024 года «Россети Ленэнерго» выполнили диагностику оборудования на 124 подстанциях 35-110 кВ, 821 трансформаторной подстанции 6/10-0,4 кВ, а также испытания 894 кабельных линий электропередачи 6-110 кВ.

С помощью тепловизоров проверены 103 подстанции 35-110 кВ, 2 201 трансформаторная подстанция 6/10-0,4 кВ, 155 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ.

Для обеспечения надежной работы маслонаполненного оборудования подстанций специалисты «Россети Ленэнерго» провели анализ 1 361 пробы масла.

Проведение профилактических обследований и испытаний – важная составляющая многоуровневой системы технического обслуживания оборудования «Россети Ленэнерго». Мероприятия направлены на предупреждение и сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах. Полученные данные впоследствии учитываются при формировании ремонтной и инвестиционной программ.