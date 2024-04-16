«Россети Московский регион» выдали 535,5 кВт мощности дачному некоммерческому партнерству «Жилой комплекс «Малино» в Коломенском городском округе.

ЖК «Малино» располагается на площади 231 га в живописном уголке на берегу реки Костёрки вблизи поселка Проводник Коломенского городского округа. На территории жилого комплекса располагается порядка 200 частных домовладений.

Ранее электропитание жилого комплекса осуществлялось по абонентским электросетям, чем местные жители оставались не вполне довольны ввиду нерегулярного технического обслуживания электросетей и перерывов в электроснабжении. Поэтому собранием собственников было решено подать заявку в «Россети Московский регион» на технологическое присоединение жилого комплекса от электросетей компании.

В рамках договора на технологическое присоединение специалисты филиала «Восточные электрические сети» построили на железобетонных опорах воздушную линию 10 кВ протяженностью 160 метров, оснастив ее самонесущим изолированным проводом с улучшенными характеристиками надежности, а также линейным разъединителем 10 кВ. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию и обслуживание электросетевых объектов как в нормальном режиме работы электросети, так и при возникновении нештатных ситуаций и проведении ремонтных и восстановительных работ.

Напряжение в сеть подано, основным источником питания ЖК «Малино» стала подстанция 220/110 кВ «Голутвин».