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"Россети Тюмень" обеспечат дополнительной мощностью добывающие предприятия "Роснефти" на западе Югры

16 апреля 2024, 13:15 191 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» реконструируют подстанцию 110/35 кВ «Ендырская». Проект позволит увеличить на 27% – до 84 МВт мощность присоединения к сети предприятий «РН-Няганьнефтегаз». Это дочерняя компания НК «Роснефть», работающая на Красноленинском своде месторождений.

Энергетики уже установили на подстанции четыре новых трансформатора тока 35 кВ. Также будут внедрены интеллектуальные приборы учета электроэнергии, а после наступления устойчивых плюсовых температур – проложены две кабельные линии электропередачи.

Подстанция 110/35 кВ «Ендырская» расположена в труднодоступной болотистой местности. Чтобы обеспечить проезд к месту выполнения работ, специалисты построили 25 км автозимника. Для доставки персонала и оборудования на объект используются вездеходы и гусеничный снегоболотоход.

Увеличение мощности присоединения к сети позволит разработчикам недр продолжить активное освоение западной части Каменной площади Красноленинского свода, извлекаемые запасы которой составляют около 300 млн тонн.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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