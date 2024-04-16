«Россети Тюмень» реконструируют подстанцию 110/35 кВ «Ендырская». Проект позволит увеличить на 27% – до 84 МВт мощность присоединения к сети предприятий «РН-Няганьнефтегаз». Это дочерняя компания НК «Роснефть», работающая на Красноленинском своде месторождений.

Энергетики уже установили на подстанции четыре новых трансформатора тока 35 кВ. Также будут внедрены интеллектуальные приборы учета электроэнергии, а после наступления устойчивых плюсовых температур – проложены две кабельные линии электропередачи.

Подстанция 110/35 кВ «Ендырская» расположена в труднодоступной болотистой местности. Чтобы обеспечить проезд к месту выполнения работ, специалисты построили 25 км автозимника. Для доставки персонала и оборудования на объект используются вездеходы и гусеничный снегоболотоход.

Увеличение мощности присоединения к сети позволит разработчикам недр продолжить активное освоение западной части Каменной площади Красноленинского свода, извлекаемые запасы которой составляют около 300 млн тонн.