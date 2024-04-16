Представители компании приняли участие во Всероссийском тарифном семинаре, который состоялся в Сочи. Программа включала 20 деловых мероприятий. Важными темами дискуссий стали вопросы дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, а также совершенствование регулирования деятельности территориальных сетевых организаций (ТСО).

Сейчас в ряде субъектов РФ наблюдается значительные превышения удельных операционных расходов на единицу оборудования средних и малых ТСО над показателем крупнейшей ТСО в регионе, что создаёт тарифный дисбаланс. В этой связи ФАС России разрабатывает (https://t.me/fasrussia/3632) меры для оптимизации издержек и снижения тарифной нагрузки на потребителей. Эта тема подробно рассматривалась на семинаре, а представители компании выступили с докладом.

Также Группа «Россети» приняла участие в обсуждении порядка учета затрат в необходимой валовой выручке ТСО при консолидации сетевых активов, амортизационных отчислений при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии и формировании инвестпрограмм ТСО, развития механизма дифференциации тарифа на электроэнергию для населения по объемам потребления.

Семинар собрал более 350 представителей регуляторов и профильных организаций из 59 регионов России, со стороны Группы «Россети» в нем приняли участие Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам – Главный советник ПАО «Россети» Артем Алешин, а также руководители профильных подразделений.