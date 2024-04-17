Нижнетагильская компания «РаСвет» запустит предприятие по механической обработке металла, выпуску метизной продукции и калиброванного круга на территории индустриального парка «Восточный». Компания подписала соглашение о сопровождении этого проекта с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области.

«Компания „РаСвет“ пять лет производит метизы, калиброванный металлопрокат и выполняет заказы по механической обработке деталей для уральских заводов, выпуская до 600 тонн продукции в месяц. В настоящее время работы ведутся на арендованных площадях, которых уже не хватает для выполнения всех потенциальных заказов. Компания инвестирует порядка 350 миллионов рублей в создание собственной производственной площадки, что позволит втрое увеличить мощности предприятия, а также запустить производство высокотехнологичного оборудования», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Построить завод планируют к концу 2025 года. Площадь будущего производства составит 6 тысяч квадратных метров. Здесь будет организовано 150 рабочих мест.

Планам по расширению предшествовало повышение эффективности — предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда», в рамках которого продуктивность одной из линий возросла в два раза.