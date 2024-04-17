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Компания ООО "РаСвет" построит завод по механической обработке металла за 350 миллионов рублей

17 апреля 2024, 13:30 308 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: rasvetnt.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Областная газета/Павел Ворожцов

Фото: Областная газета/Павел Ворожцов

Нижнетагильская компания «РаСвет» запустит предприятие по механической обработке металла, выпуску метизной продукции и калиброванного круга на территории индустриального парка «Восточный». Компания подписала соглашение о сопровождении этого проекта с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области.

«Компания „РаСвет“ пять лет производит метизы, калиброванный металлопрокат и выполняет заказы по механической обработке деталей для уральских заводов, выпуская до 600 тонн продукции в месяц. В настоящее время работы ведутся на арендованных площадях, которых уже не хватает для выполнения всех потенциальных заказов. Компания инвестирует порядка 350 миллионов рублей в создание собственной производственной площадки, что позволит втрое увеличить мощности предприятия, а также запустить производство высокотехнологичного оборудования», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Построить завод планируют к концу 2025 года. Площадь будущего производства составит 6 тысяч квадратных метров. Здесь будет организовано 150 рабочих мест.

Планам по расширению предшествовало повышение эффективности — предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда», в рамках которого продуктивность одной из линий возросла в два раза.

«Мы искали способы повысить производительность и снизить себестоимость продукции. Планировали работать с аудиторской компанией, которая должна была определить наши слабые места. В Агентство по привлечению инвестиций обратились за консультацией о мерах поддержки. Там нам предоставили информацию, в том числе о нацпроекте и помогли зайти в него. Это оказалось более эффективным инструментом», — рассказал директор по развитию компании Александр Семенюта.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, РАСВЕТ
Отрасль: Металлургия Строительство 
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