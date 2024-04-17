На Ленинградском металлическом заводе АО «Силовые машины» новая паровая турбина для Сургутской ГРЭС-1 мощностью 190 МВт успешно поставлена на валоповорот. Ключевое технологические испытание при производстве энергетической турбины прошло в присутствии заказчика.

«В ходе данной технологической операции мы можем убедиться в правильности сборки оборудования, а также оценить центровку всех элементов перед приемкой. Новая турбина для Сургутской ГРЭС-1 в долгосрочной перспективе обеспечит надежный и бесперебойный процесс энергоснабжения», – отметил директор по региональному развитию ПАО «ОГК-2» Алексей Доронин.

За счет ряда конструкторских решений реализована возможность отбора пара на теплофикацию до 275 Гкал/ч. Кроме того, межремонтный период увеличен до 6 лет.

Завершение модернизации 13-го энергоблока планируется в 2025 году. В рамках проекта производится замена турбоагрегата, генератора, вспомогательного оборудования, а также установка подогревателей сетевой воды и внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом. Замена основного оборудования Сургутской ГРЭС-1 производится в рамках государственной программы конкурентного отбора модернизируемых мощностей (КОММод).

Сургутская ГРЭС-1 – одна из крупнейших тепловых электростанций энергетической системы России. Установленная электрическая мощность 3 333 МВт. Установленная тепловая мощность – 903 Гкал. В состав основного оборудования входит 16 энергоблоков.

Сургутская ГРЭС-1 вырабатывает около 22% от совокупной мощности всей энергосистемы Тюменской области и обеспечивает теплоэнергией 50% г. Сургута. Сегодня электростанцией выработано более 1 трлн киловатт-часов электроэнергии, она остаётся одним из лидеров по выработке электроэнергии среди тепловых электростанций РФ.

ПАО «ОГК-2» – энергетическая компания в составе 12 филиалов суммарной установленной мощностью порядка 16,3 ГВт. В состав филиалов Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).