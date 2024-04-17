В Бурятии построили разъезд 1174 км, он оборудован отечественной цифровой системой управления движением. А перегон Янчуй – Чуро сделали двухпутным.

В Иркутской области модернизировали перегон Таковка – Небель. Он проходит через сложный горноперевальный участок. Здесь и перепады высот, и большое количество водных преград, которые создают мелкие реки и ручьи. При строительстве вторых путей железнодорожники возвели 9 мостов и проложили 29 водопропускных труб.

В общей сложности на объектах:

уложили почти 30 км пути и 15 стрелочных переводов

протянули 190 км линий автоблокировки и связи

Новая инфраструктура в совокупности с другими мероприятиями по развитию участка позволит увеличить провозную способность магистрали на линии Лена – Таксимо с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов.