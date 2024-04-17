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Открыто движение сразу по трём объектам на линии Лена – Таксимо на БАМе

17 апреля 2024, 17:45 243 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: t.me/telerzd

Фото: t.me/telerzd

В Бурятии построили разъезд 1174 км, он оборудован отечественной цифровой системой управления движением. А перегон Янчуй – Чуро сделали двухпутным.

В Иркутской области модернизировали перегон Таковка – Небель. Он проходит через сложный горноперевальный участок. Здесь и перепады высот, и большое количество водных преград, которые создают мелкие реки и ручьи. При строительстве вторых путей железнодорожники возвели 9 мостов и проложили 29 водопропускных труб.

В общей сложности на объектах:

  • уложили почти 30 км пути и 15 стрелочных переводов
  • протянули 190 км линий автоблокировки и связи

Новая инфраструктура в совокупности с другими мероприятиями по развитию участка позволит увеличить провозную способность магистрали на линии Лена – Таксимо с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов.

 

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Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, БАМ
Отрасль: Строительство 

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