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В Бурятии построили разъезд 1174 км, он оборудован отечественной цифровой системой управления движением. А перегон Янчуй – Чуро сделали двухпутным.
В Иркутской области модернизировали перегон Таковка – Небель. Он проходит через сложный горноперевальный участок. Здесь и перепады высот, и большое количество водных преград, которые создают мелкие реки и ручьи. При строительстве вторых путей железнодорожники возвели 9 мостов и проложили 29 водопропускных труб.
В общей сложности на объектах:
Новая инфраструктура в совокупности с другими мероприятиями по развитию участка позволит увеличить провозную способность магистрали на линии Лена – Таксимо с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов.
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