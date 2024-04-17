В «Сибур-Нефтехиме» подведены итоги мониторинга атмосферного воздуха в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия в первом квартале 2024 года: превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым веществам не выявлены.

В течение года контроль за состоянием воздуха осуществляла аккредитованная лаборатория. Всего в январе – марте были проведены 64 исследования качества воздуха, превышений ПДК нет. В ходе исследований определялось содержание веществ, образующихся в результате деятельности предприятия. Замеры проводились в пределах и на границах санитарно-защитной зоны по графику, в периоды остановки и пуска производства, а также при наступлении неблагоприятных метеоусловий.

«На предприятии проводится большая работа по снижению воздействия на атмосферный воздух и сокращению эмиссии парниковых газов. Мы первыми в Дзержинске зарегистрировали климатический проект в российском углеродном реестре, - отметила главный эксперт по экологии «Сибур-Нефтехима» Оксана Груднова. – Запускается оборудование, которое уменьшает потребление энергоресурсов. Рациональное расходование сырья и пара обеспечивает цифровой инструмент ЭКОНС, который работает вместе с улучшенной системой управления технологическим процессом».

С результатами мониторинга качества воздуха можно ознакомиться на сайте предприятия: https://www.sibur.ru/SiburNeftekhim/disclosure/ecomonitoring

В «СИБУР-Кстово» подведены итоги мониторинга атмосферного воздуха в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия за 1-й квартал 2024 года: превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым веществам не выявлены. Всего в январе – марте 2024 года для подтверждения качества атмосферного воздуха были взяты и проанализированы 385 проб. Контроль осуществлялся двумя аккредитованными лабораториями: центральной заводской лабораторией «СИБУР-Кстово» и лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области.

Замеры производились в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия по графику, а также в периоды смены режима работы производства и при наступлении неблагоприятных метеоусловий. В ходе исследований, проведённых лабораториями, определялось содержание оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, предельных и непредельных углеводородов, массовая концентрация бензола, толуола, ксилолов, сажи, этилбензола.

«Во всех случаях превышений ПДК по контролируемым веществам нет, - отметила, комментируя результаты мониторинга, главный эксперт по экологии «СИБУР-Кстово» Марина Канюк. – Предприятие эффективно поддерживает работу инфраструктуры, обеспечивающей качество атмосферного воздуха на уровне, который соответствует нормативам и разрешительной документации. Проводится работа по снижению углеродного следа. Среди достижений – регистрация первого в Кстове и одного из первых в Нижегородской области климатического проекта в российском углеродном реестре». Марина Канюк напомнила, что на «СИБУР-Кстово» работают факельная система закрытого типа и открытые мачтовые факела с бездымными оголовками, которые исключают образование сажи, а также защитные понтоны на резервуарах с жидкими углеводородами.

Результаты мониторинга качества воздуха ежеквартально публикуются в печати и на сайте «СИБУР-Кстово»: https :// www . sibur . ru / services / ecomonitoring / SiburKstovo

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