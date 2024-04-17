На территории Московского Автомобильного завода «Москвич» в районе Печатники построят новые производственные здания. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

«Согласно утвержденному проекту планировки территории на земельном участке площадью более 20 гектаров разместятся общественно-деловой комплекс, гостиница, склад, места для хранения новых автомобилей, ремонтная мастерская и мойка. Суммарная поэтажная площадь объектов составит порядка 194 тысяч квадратных метров», — отметила Юлиана Княжевская.

По словам руководителя Москомархитектуры, за последние годы возрожденный завод «Москвич» стал настоящем центром инновационного производства электротранспорта. В целях наращивания оборотов и оптимизации существующих технологических и прочих процессов на территории завода построят новый производственно-логистический комплекс.

Земельный участок находится по адресу: Волгоградский проспект, владение 42, корпуса 27, 11 (ЮВАО).