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Производственный комплекс при поддержке города построят в Очаково-Матвеевском

17 апреля 2024, 15:30 317 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ИЦПМ

Фото: ИЦПМ

Город предоставил инвестору земельный участок по льготной ставке один рубль в год на западе столицы для строительства производственного комплекса в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для строительства производственного комплекса пищевой и легкой промышленности город без проведения торгов выделил инвестору земельный участок в аренду по ставке один рубль в год. Площадь объекта составит 180 тысяч квадратных метров. Благодаря ему в Москве появится свыше 1,9 тысячи дополнительных рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Предприниматели могут получить землю в аренду по льготной ставке один рубль в год с марта 2022 года. Эта мера поддержки от города позволяет компаниям снизить затраты на реализацию проектов и в сжатые сроки наладить выпуск важной для экономики столицы продукции.

«Участок площадью около 9,3 гектара находится на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское. Договор с ООО "Терция" заключен на пять лет, льготная ставка один рубль в год будет действовать в течение всего срока. За это время инвестор должен построить производственный комплекс и ввести его в эксплуатацию», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Столица активно поддерживает производителей пищевой отрасли промышленности, например предоставляя льготные инвесткредиты, спецстатусы, земельные участки.

«Около 20 масштабных инвестпроектов в столице предусматривают строительство заводов и комплексов по выпуску продуктов питания. Например, только в Западном административном округе будут реализованы семь проектов. В числе инвесторов компания "Терция", которая возведет комплекс, где расположатся предприятия по переработке и выпуску продуктов питания, склады, фасовочные цеха», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Земельные участки для реализации МаИП город выделяет в аренду без проведения торгов сроком на пять лет с 2016 года. Масштабными инвестиционными проектами могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и другие. Их реализация позволяет создавать в столице современную инфраструктуру и новые рабочие места.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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