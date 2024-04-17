Росатом проведет серию встреч с поставщиками

С целью развития эффективного взаимодействия между поставщиками и отраслевыми заказчиками Госкорпорация «Росатом» с 23 по 26 апреля проведет цикл конференций «Цифровое решение БРИФ как информационная платформа сотрудничества заказчиков и поставщиков».

На мероприятиях поставщикам расскажут об особенностях и преимуществах работы с использованием цифрового решения «БРИФ», а также о потребностях организаций Росатома в различных видах продукции и услуг.

К участию в конференциях приглашаются представители действующих и потенциальных поставщиков. Мероприятия будут различаться по направлениям поставляемой продукции: 23 апреля – «Закупки электрического оборудования»; 24 апреля – «Закупки оборудования для измерения, испытаний и навигации»; 25 апреля – «Закупки инструмента и металлоизделий»; 26 апреля – «Закупки инструмента, проводов и кабелей».

Начало мероприятий - в 10:30, место проведения – отель «Метрополь», зал «Врубель». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://brif2024.ru/

Цифровое решение «Бриф» - современная отечественная IT-разработка Госкорпорации «Росатом», созданная как маркетплейс для корпоративных заказчиков и поставщиков. Ее использование позволяет существенно упростить и ускорить закупочные процедуры для всех сторон. Цифровое решение «Бриф» изменяет алгоритм проведения закупок. Проект позволяет минимизировать процедурные этапы закупки за счёт создание базы предложений поставщиков, которые изъявили желание сотрудничать, зарегистрировались в системе и ввели подробную информацию о своей продукции и её цене. Благодаря этому у заказчика, работающего в системе, появляется база предложений, которые, в случае соответствия потребности, заказчик может использовать в качестве заявки на закупку от потенциального поставщика. А после выбора продукции заказчику остаётся лишь уточнить цену предлагаемой в системе продукции и получить актуальное предложение от поставщика.

Цифровизация является одним из важнейших направлений в составе стратегии развития крупных российских компаний. Перевод процессов в цифровую форму позволяет не только повысить их эффективность и оптимизировать стоимость, но и определяет безопасность. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.