Обновился раздел СИП и арматура
Между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан подписано соглашение о строительстве угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории республики.
Документ подписали Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.
«Это очередной шаг в развитии российско-казахстанских отношений в сфере ТЭК. Формат межправсоглашения создаёт прочный механизм для реализации инвестиционных проектов на территории наших стран», - отметил Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов.
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