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  • Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных теплоэлектроцентралей на территории республики

Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных теплоэлектроцентралей на территории республики

17 апреля 2024, 14:45 292 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

Между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан подписано соглашение о строительстве угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории республики.

Документ подписали Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев. 

«Это очередной шаг в развитии российско-казахстанских отношений в сфере ТЭК. Формат межправсоглашения создаёт прочный механизм для реализации инвестиционных проектов на территории наших стран», - отметил Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов.

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Метки: МИНЭНЕРГО, КАЗАХСТАН
Отрасль: Строительство 

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