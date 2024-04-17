Между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан подписано соглашение о строительстве угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории республики.

Документ подписали Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.