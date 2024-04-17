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Шестнадцать подстанций отремонтировали энергетики Подмосковья для повышения надежности электроснабжения жителей

17 апреля 2024, 17:15 235 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года отремонтировали оборудование 16 подстанций. Работы проходили в рамках соответствующей программы в округах, где ранее было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном это были жалобы на качество электроснабжения. Всего в текущем году запланировано провести работу по замене оборудования в 117 подстанциях. И необходимые мероприятия будут проводиться на объектах летом.

Так, например, в марте проведены работы в подстанции, расположенной на ул. Коммунистической в г. Лыткарино. Работники компании на объекте заменили трансформатор, отработавший эксплуатационный ресурс. В результате проведенных мероприятий улучшилось качество подачи электроэнергии в шести многоквартирных жилых домов, центральный тепловой пункт, банк и торговые павильоны 7-го квартала. Также было заменено оборудование распределительных устройств подстанции ТП-53 на ул. Шмидта в г. Щелково. Благодаря проведенным работам качество подачи электроэнергии улучшилось более чем у тысячи человек.

Помимо этого, с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили 166 опор и 20,5 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали 14,1 км воздушных и кабельных линий электропередачи, построили 12 ТП.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что в программу вошел 381 электросетевой объект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74.5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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