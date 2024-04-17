Школу на 800 мест возведут в Салехарде

Управление государственной экспертизы проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство школы на 800 мест в городе Салехарде. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Здание возведут на земельном участке площадью более 32 тыс. квадратных метров. Для будущих школьников обустроят учебные кабинеты, которые будут вмещать 32 класса по 25 человек.

По проекту в образовательном учреждении разместят кабинеты-лаборатории для занятий научными дисциплинами и робототехникой, телестудию и студию звукозаписи, аудитории для занятий танцами, мультимедийный зал и библиотеку.

Также для физкультурно-оздоровительных занятий оборудуют два спортивных зала и бассейн. Кроме того, в школе появятся игровые зоны и индивидуальные для отдыха.*

Застройщик – Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».

Проектировщики – ООО «Научно-производственное объединение по проектированию, монтажу и эксплуатации инженерных систем для санитарии и гигиены», ООО «Научно-производственное объединение «Проектный институт столица», ООО «ПРОСТО-БЮРО».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.