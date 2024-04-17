Средние расходы на строительство ветроэлектростанций (ВЭС) снизились более чем на треть с начала 2010-х, следует из данных Международного агентства по ВИЭ (IRENA). Если в 2010 г. ввод одного киловатта (кВт) мощности наземных ветрогенераторов в мире составлял в среднем $2179, то в 2022 г. – $1274, тогда как 1кВт морских генераторов в 2010 году - $5217, а в 2022 году - $3461 соответственно (все значения приведены в ценах 2022 г.).

Помимо капзатрат, снижается и удельная стоимость выработки электроэнергии (levelised cost of electricity, LCOE): для наземных ветрогенераторов она сократилась более чем втрое в период с 2010 по 2022 гг. (с $0,107 до $0,033 на киловатт-час), а для морских – в два с лишним раза (с $0,197 до $0,081). При этом в сегменте морских ветрогенераторов серьезно выросла надежность энергоснабжения: если в 2010 г. средняя загрузка прибрежных ВЭС составляла 27%, то в 2022 г. – 42% (для наземных ВЭС этот показатель достигал в среднем 37-38%). Рост загрузки связан, в том числе, с использованием турбин высокой мощности, которые обеспечивают возможность электрогенерации в регионах с «низкой» розой ветров.

По данным IRENA, глобальный ввод ветрогенераторов в 2023 г. достиг 116 гигаватт (ГВт), что является историческим максимумом. Доля Китая в общемировой структуре ввода мощности ветроустановок выросла с 48% в 2022 г. до 65% в 2023 г.; на долю стран ЕС пришлось ровно 20%, а на долю США – 8% (при доле всех прочих стран и регионов мира в 7%). В ближайшие годы на темпы ввода ветроустановок будет влиять внедрение линий электропередач (ЛЭП) сверхвысокого напряжения, позволяющих транспортировать «чистую» электроэнергию из регионов, благоприятных для развития ВИЭ, в густонаселенные мегаполисы с дефицитом площадей для размещения ветрогенераторов.

Другим фактором станет коммерциализация инноваций непосредственно в ветроэнергетике. Одной из них является морской ветрокомплекс из 126 турбин, разработанный компанией Wind Catching Systems. Установка состоит из плавучего основания, где размещено 14 вертикальных осей, на каждой из которых закреплено по 9 малых ветрогенераторов. Благодаря небольшому размеру турбин комплекс сможет вырабатывать электроэнергию при скорости ветра в 11-12 метров в секунду, которая опасна для обычных крупных ВЭС. При этом большой суммарный охват лопастей позволит повысить эффективность генерации: пять ветрокомплексов будут способны вырабатывать тот же объём электроэнергии, что и 25 обычных прибрежных ветрогенераторов общей мощностью 375 мегаватт (МВт).