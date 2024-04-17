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КРДВ и АО "Прогноз" договорились о сотрудничестве при разработке месторождений в Якутии

17 апреля 2024, 17:00 268 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Минвостокразвития
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minvr.gov.ru

Фото: minvr.gov.ru

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и акционерное общество «Прогноз» заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию инвестиционного проекта по расширению мощностей добычи, обогащения и энергоснабжения горно-перерабатывающего комплекса «Вертикальное» в Республике Саха (Якутия), а также освоение новых месторождений твердых полезных ископаемых на территории Дальневосточного федерального округа. Церемония подписания состоялась на форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки» в Москве.   

Подписи на документе поставили заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев и представитель генерального директора АО «Прогноз» Алексей Соцков.

«Наша компания реализует инвестиционный проект по освоению месторождений Вертикальное, Мангазейское и Привет, находящихся на Мангазейском рудном поле, запасы которого составляют более 1300 тонн серебра, 45 000 тонн свинца и 25 000 тонн цинка. Помимо этого, мы ведем геологоразведку на лицензионной площади около 600 квадратных километров, и заинтересованы в сотрудничестве с КРДВ, которая предоставляет комплексные меры государственной поддержки инвесторам на территории Дальнего Востока", - отметил Алексей Соцков.

По информации инвестора, одним из первоочередных мероприятий проекта является строительство цеха флотации и модернизация существующей системы локального энергоснабжения с заменой использования дизельного топлива на альтернативные источники энергии.

«Мы заинтересованы в освоении минерально-сырьевой базы Дальнего Востока и готовы оказывать необходимую поддержку компаниям горнодобывающей отрасли. Преференциальные налоговые режимы, благоприятный инвестиционный климат и богатство природных ресурсов являются ключевым фактором привлекательности макрорегиона для инвестиций в эту сферу. Мы рады началу сотрудничества с одним из лидеров отрасли по добыче серебра и окажем необходимую помощь в реализации инвестиционного проекта», - подчеркнул Кирилл Каменев.

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Метки: КРДВ, ИНВЕСТПРОЕКТ, ЯКУТИЯ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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