Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и акционерное общество «Прогноз» заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию инвестиционного проекта по расширению мощностей добычи, обогащения и энергоснабжения горно-перерабатывающего комплекса «Вертикальное» в Республике Саха (Якутия), а также освоение новых месторождений твердых полезных ископаемых на территории Дальневосточного федерального округа. Церемония подписания состоялась на форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки» в Москве.

Подписи на документе поставили заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев и представитель генерального директора АО «Прогноз» Алексей Соцков.

«Наша компания реализует инвестиционный проект по освоению месторождений Вертикальное, Мангазейское и Привет, находящихся на Мангазейском рудном поле, запасы которого составляют более 1300 тонн серебра, 45 000 тонн свинца и 25 000 тонн цинка. Помимо этого, мы ведем геологоразведку на лицензионной площади около 600 квадратных километров, и заинтересованы в сотрудничестве с КРДВ, которая предоставляет комплексные меры государственной поддержки инвесторам на территории Дальнего Востока", - отметил Алексей Соцков.

По информации инвестора, одним из первоочередных мероприятий проекта является строительство цеха флотации и модернизация существующей системы локального энергоснабжения с заменой использования дизельного топлива на альтернативные источники энергии.