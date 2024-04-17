Дальневосточная лесовосстановительная компания в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Амуро-Хинганская» создаст питомник по выращиванию посадочного материала для лесовосстановления на территориях Дальневосточного федерального округа. Проект стоимостью около 167 млн рублей будет реализован в Еврейской автономной области по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) до 2027 года.

Предполагается поэтапное строительство теплиц, вегетария и производственных помещений, а также устройство открытых участков для доращивания сеянцев с закрытой корневой системой – лиственницы Даурской, в последующем – кедра и ели. Новый питомник разместится на территории индустриального парка «Шалом» и займет 5 гектаров.

«Мы будем использовать технологию круглогодичного выращивания и делаем ставку на сеянцы с закрытой коревой системой, которые лучше приживаются, более морозоустойчивы и не пересушены. Предусмотрели и дополнительный уход за саженцами. Поставлять посадочный материал будем, прежде всего, компаниям, которые занимаются лесовосстановительными работами в ЕАО, а также в Магаданской области и Якутии. Планируем выращивать, в среднем, 2 тыс. сеянцев из расчета на один гектар. Достичь таких объёмов нам позволят льготы и преференции, которые мы получим в статусе резидента ТОР, а также постоянное взаимодействие с КРДВ, которая поддерживает наше производство и сопровождает наш проект на всех этапах его реализации», - поделился директор ООО «Дальневосточная лесовосстановительная компания» Алексей Шереметьев.

Запуск первой теплицы запланирован на 2025 год, а в 2027 году – ввод питомника в эксплуатацию.

«В течение последних двух лет границы ТОР «Амуро-Хинганская» были расширены почти на 2 тыс. га, что позволило вдвое увеличить количество резидентов, соответственно, и объём инвестиций в экономику ЕАО. Широкий выбор инструментов префрежима позволяет реализовать проекты в любой из отраслей, бизнес получает качественную, всеобъемлющую государственную поддержку. Реализация такого инвестиционного проекта – это не только рост налогов, но и усиление экологической безопасности региона в целом», - отметила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.

По данным КРДВ, в настоящее время на ТОР «Амуро-Хинганская» семь резидентов реализуют проекты на общую сумму более 23 млрд рублей, создается более 2,5 тыс. рабочих мест для жителей Еврейской автономной области. Бизнес фактически вложил в экономику ЕАО 9,5 млрд рублей и создал почти 330 новых рабочих мест.