"Российская неделя высоких технологий-2024": пресс-релиз

С 23 по 26 апреля на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет «Российская неделя высоких технологий-2024» (РНВТ) (12+) – масштабное выставочно-конгрессное событие в сфере отечественных информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

Формат Недели объединяет экспозиции и форумы деловой программы, позволяющие наглядно демонстрировать новейшие разработки и тенденции развития индустрии связи, спутниковой навигации, доступа в интернет и другие актуальные направления, а также обсудить тенденции отрасли и поделиться экспертным мнением.

В этом году Неделя включает:

Международную выставку информационных и коммуникационных технологий «Связь-2024»,

экспозицию «Навигационные системы, технологии и услуги» «Навитех-2024»,

Международную экспозицию потребительской электроники ICEE,

25 отраслевых деловых мероприятий, охватывающих различные сферы ИКТ-отрасли.

Повышенное внимание к событиям РНВТ подчеркивает ее важность для отрасли и развития отечественной экономики. Поэтому Неделя включена в инициативу «Проектирование будущего» Десятилетия науки и технологий в России.

Главными темами дискуссий станут состояние и перспективы цифровой экономики, отечественного программного обеспечения, вопросы взаимодействия государственных органов с ведущими операторами и участниками рынка информационных технологий.

«Связь-2024»

Ключевым событием «Российской недели высоких технологий» является международная выставка «Связь-2024».

Выставка проходит при поддержке Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, НП «ГЛОНАСС», АРПП «Отечественный софт», под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Сегодня «Связь» является ведущим в своей отрасли в ЕАЭС и Восточной Европе проектом. Он знакомит с новейшими решениями для фиксированной, сотовой, спутниковой и волоконно-оптической связи, с телекоммуникационным серверным и сетевым оборудованием, специализированным программным обеспечением, интернет-технологиями и многим другим.

По площади и по количеству участников выставка выросла в два раза. В этом году экспозиция разместится в двух павильонах (павильон № 2 (залы 1-5) и 8 (зал 2) на площади 9 000 кв. м. нетто.

В выставке «Связь-2024» принимают участие более 600 компаний из России, Республики Беларусь, Ирана, Казахстана, Китая, Кипра, Республики Корея, Кубы, Сингапура. Национальные экспозиции представят Китай и Иран.

В этом году увеличилось иностранное участие. Отрадно, что на выставку вернулись многие компании, пропустившие прошлогоднее мероприятие, а также более 250 экспонентов принимают участие в «Связи» впервые. Некоторые зарубежные вендоры возвращаются на российский рынок через свои российские представительства, представляя продукцию на стендах партнеров.

Среди зарубежных экспонентов выставки – Kirisun Communications Inc., UCLSWIFT Co. Ltd (ILSINTECH), Wuxi Landking Technology Co., Ltd, Jiangsu Trigiant Technology Co., Ltd, Shenzhen Doke Electronic L Co.Ltd., Shenzhen Ulefone Technology Co., Ltd, Shenzhen Kstar Science and Technology CO. Ltd, Tongyu communication INC., Taba Telecom Group, ITCódigo SURL и другие.

На выставке «Связь» традиционно широко представлен национальный павильон КНР. В этом году участие компаний из этой страны будет рекордным за последние годы. Порядка 300 китайских предприятий продемонстрируют новейшую продукцию и технологии.

В рамках выставки «Связь» развернется международная экспозиция потребительской электроники – ICEE (International Consumer Electronics Exposition). Ряд решений будет представлен в павильоне № 2, зал 3. Кроме того, на нижнем уровне павильона № 2 в залах 4 и 5 разместится коллективная экспозиция данного раздела, организованная китайским коллективным организатором. Производители из КНР представят более 20 тыс. современных и востребованных электронных продуктов в области потребительской электроники, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, компьютеров и аксессуаров, игр, автомобильной электроники, наружной электроники, аудио и видео, коммерческой электроники и электронных компонентов.

Российские разработки продемонстрируют 217 компаний, в числе которых – «Ангстрем-Телеком», АНО «Координационный Центр Национального домена сети Интернет» RU.РФ, «Искра Технологии», «НАТЕКС», НПП «Ростехнологии», «Сател ПРО», ООО «Специальная Интеграция», ОАО «Супертел», АО «Уфанет», ООО «Фибо-Телеком», ООО «ФЛАТ», ООО «Элтекс Коммуникации» и другие.

В 2024 году в выставке принимают участие компании из 7 федеральных округов и 28 регионов России. При содействии региональных Центров поддержки предпринимателей и Центров поддержки экспорта в выставке участвуют компании из Курской, Орловской, Самарской, Ивановской областей, Республики Крым.

Основную часть экспозиции занимают телекоммуникационное оборудование и решения в сфере сетевой инфраструктуры. Посетители ознакомятся с услугами центров обработки данных и оборудованием для них, прикладным программным обеспечением, системами электропитания, антенно-мачтовыми сооружениями и антенно-фидерными устройствами, предложениями системных интеграторов, решениями в области кибербезопасности, построению цифровой среды, мобильной, спутниковой и радиосвязи, Интернета вещей и искусственного интеллекта, цифровых экосистем.

Традиционным на выставке «Связь» является раздел «Кабели связи, оборудование». Более 40 компаний представят кабели и шнуры оптические, кабели и шнуры связи с медными жилами, кабели радиочастотные, коаксиальные для систем КТВ, LAN-кабели, кабельное оконечное оборудование и арматуру, кроссовое оборудование, шкафы распределительные и для активного телекоммуникационного оборудования, оборудование структурированных кабельных систем, кабель-каналы, сплиттерное оборудование оптическое и медножильное, оборудование для строительства и ремонта кабельных линий связи. Раздел будет сопровождаться традиционной тематической конференцией по волоконной оптике.

На выставке особое внимание уделяется работе с вузами. Принимая участие в выставке, молодые специалисты получают возможность лично увидеть, как развивается отрасль и познакомиться с новыми разработками, технологиями и оборудованием, получить обратную связь от экспертов, установить ценные деловые контакты и привлечь потенциальных инвесторов.

Специальная экспозиция «Центр образования и науки» ознакомит с образовательными программами и технологическими достижениями 8 российских профильных вузов: Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Московского технического университета связи и информатики, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и других.

В «Российскую неделю высоких технологий» входит специализированная экспозиция «Навигационные системы, технологии и услуги» − «Навитех-2024» (павильон № 2). Среди экспонентов можно выделить компании, которые впервые принимают участие. Компания «AMUNGO» представит профессиональное наземное и бортовое радиооборудование, на стенде «ГНСС ПЛЮС» будет продемонстрировано оборудование для высокоточного ГНСС+ИНС-позиционирования, «ГдеМои» покажет комплексную систему GPS-мониторинга, «АГРОФЛАГМАН» представит комплексные решения для контроля ТС. Также в экспозиции примут участие «Orient Systems» — российский производитель ГНСС-оборудования, «ФАРВАТЕР» – российский разработчик и поставщик комплексных решений по контролю автотранспорта, строительной, специальной техники, российская компания «Softlogic» – производитель высокотехнологичных продуктов для благоустройства городов, повышения безопасности на производствах и увеличения эффективности логистических операций, «МикроЛАБ Системс» – производитель комплекса цифровой обработки сигналов (ЦОС) TORNADO-MTCA.

Генеральный медиапартнёр выставки – COMNEWS.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Ключевым событием деловой программы станет Форум «Связь», организованный АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, РБК.

На пленарной сессии «Связь будущего: глобальные вызовы и национальные приоритеты» будут обсуждаться ключевые тренды и направления развития ИКТ отрасли; технологическая модернизация и импортозамещение: развития отрасли до 2035 года; меры поддержки государства в сфере развития российского телекома; влияние цифровых технологий на качество телекомуникационных услуг; инновационные разработки в сфере телеком-оборудования; кадровые вопросы телеком-отрасли; искусственный интеллект; факторы повышения качества предоставляемых телеком-услуг.

Отдельные сессии будут посвящены роли регионов в экономике ИКТ-сектора, разработке, реализации и эффективности телеком-оборудования, стратегии, управлению и подходам в построении цифровых экосистем.

Важным этапом проекта НТИ-Экспо и авторитетной экспертной площадкой для решения отраслевых задач по продвижению российского программного обеспечения станет форум «Российский софт: эффективные решения для экономики данных». Организаторы мероприятия: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство обороны РФ, Комитет Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», АО «Экспоцентр».

Темы пленарной дискуссии затронут меры государственной поддержки ИТ-компаний в 2024 году; приоритеты развития отечественной радиоэлектронной продукции; о ходе импортозамещения ПО и ПАК в госсекторе; развитие функциональности, совместимости и кросс-платформенности российских ИТ-решений.

Одним из важных событий станет стратегическая сессия «Научно-технологическое развитие России в условиях новых вызовов: приоритеты, кадры, законы», организованная Комитетом Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, Экспертным советом по научно-технологическому развитию при Комитете Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, АО «Экспоцентр».

В рамках Недели и выставки «Связь-2024» пройдет форум инновационных транспортных технологий «Автонет-2024», организованный Ассоциацией ГЛОНАСС/ГНСС – Форум в партнерстве с АО «Экспоцентр» при поддержке Фонда НТИ и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Эксперты автомобильной, транспортной, цифровой и телематической отраслей расскажут о развитии рынка передовых сервисов и услуг на основе интеллектуальных систем, платформ и сетей в логистике людей и вещей, государственной поддержке и инициативах по внедрению инноваций на рынках НТИ АВТОНЕТ. Речь пойдет об инфраструктуре для умных дорог, создании ИТС городских агломераций, «зеленой энергии» и электротранспорте России.

В числе мероприятий деловой программы:

XVII Международный навигационный форум;

XXVIII Международный форум Международной академии связи «Цифровая трансформация. Связь будущего»;

научно-технический семинар «Отечественные инновационные решения для трансформации телекоммуникаций»

конференция «Human и non-human ресурсы»;

круглый стол «Электронная компонентная база и модули для телекоммуникационной аппаратуры: обзор готовых решений и взгляд на развитие»

форум «Лучшие практики импортонезависимости в телекоммуникациях» и конкурс отраслевых проектов по импортонезависимости в телекоммуникациях;

конференция «Сертификация в телекоме – скрытые возможности для бизнеса»;

конференция «Волоконная оптика – основа цифровизации России. Сделано в России, работает на Россию. Как дела, Россия?»;

конференция «RU IOT: мы импортозаместились, а вы?»;

Клуб IT&Digital-директоров «я-ИТ-ы» снова на связи!»;

конференция «Корпоративные сети 2024»;

круглый стол «Искусственный интеллект для коммуникаций. Преобразование систем связи»;

семинары, воркшопы, презентации.

Выставка работает 23, 24, 25 апреля с 10:00 до 18:00, 26 апреля – с 10:00 до 16:00. Официальное открытие «Российской недели высоких технологий-2024» состоится 23 апреля в 11:00, в галерее между павильонами 2 и 8.