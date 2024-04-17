В 2024 году «Бамстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) планирует передать более 530 километров земляного полотна под укладку второго пути Байкало-Амурской магистрали.

Самые протяженные участки, где появится новый путь, расположены на перегонах Имангракан – Тас-Юрях линии Хани – Тында, Могот – Рихард Зорге и Сети – Федосеев на Малом БАМе.

За три месяца 2024 года под вторые пути БАМа переработали более 3,1 млн кубометров грунта, построили 20 мостов и 11 водопропускных труб.

Сегодня «Бамстроймеханизация» строит вторые пути, двухпутные вставки и разъезды в Хабаровском крае, Амурской области и республике Саха (Якутия). Работы – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.

*Строительство вторых путей – сложный многоэтапный процесс. Специалисты «Бамстроймеханизации» отсыпают на перегонах земляное полотно, возводят искусственные сооружения – мосты и водопропускные трубы. Затем участки передают путевым машинным станциям РЖД, которые выполняют укладку верхнего строения пути – рельсошпальной решетки.