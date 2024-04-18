На выставке "Нефтегаз 2024" прошла деловая сессия "Эффективные алюминиевые решения для нефтегазовой отрасли" в которой приняли участие представители кабельного бизнеса: Богословский кабельный завод, ГК "Москабельмет", РУСАЛ, ВНИПИНЕФТЬ, Алюминиевая Ассоциация. Модератором деловой сессии стал руководитель медиахолдинга "РусКабель" и директор по информационной политике Ассоциации "Электрокабель" Александр Гусев.

Основной темой мероприятия стали современные кабели из алюминиевых сплавов и опыт их применения на объектах нефтегазового сектора.

Алюминиевый кабель экономически эффективен

Первым докладчиком стал Михаил Рудык, эксперт сектора "Энергетика" Алюминиевой ассоциации. Основными тезисами для продвижения кабелей из алюминиевых сплавов по-прежнему является их экономичность и экологичность при сравнении с медными, поэтому РУСАЛ видит большой потенциал в увеличении объемов потребления алюминиевых сплавов именно в кабельном бизнесе. Опыт последних лет показывает, что все больше объектов, как промышленных, так и гражданских строится с применением кабеля из алюминиевых сплавов.

Михаил Рудык, эксперт сектора "Энергетика" Алюминиевой Ассоциации.

Алюминиевый кабель экономически эффективен

Алексей Лобанов из Богословского кабельного завода рассказал о применении алюминиевых сплавов в их продукции, включая гибкие кабели и нефтепогружные кабели. Богословский кабельный завод уделяет большое внимание вопросам монтажа продукции и уже проработаны различные варианты соединения нефтепогружного кабеля с жилами из алюминиевого сплава с медными кабелями. Для этого можно применять специальные гильзы и муфты. Нефтепогружные кабели БКЗ с жилами из алюминиевых сплавов марки ELKAOIL уже прошли испытания и успешно применяются на предприятиях, таких как Иркутская нефтяная компания, Мессояханефтегаз и Пермский филиал Лукойл.

Алексей Лобанов, руководитель отдела продаж Богословского кабельного завода.

ГК "МОСКАБЕЛЬМЕТ" уже давно освоила новый материал. Алюминий нужен для удешевления проектов

Директор по проектным продажам «Завода Москабель» Дмитрий Чудных представил доклад «Кабельная продукция “Завода Москабель” для объектов нефтегазового сектора». В нем он рассказал про специальные кабели, которые помогают решать такие проблемы, как высокая стоимость иностранного оборудования, сложности при поиске информации об эксплуатируемых кабельных линиях, сверхнизкие температурные режимы, а также охрупчивание и разрушение внешних покровов кабелей. Важным тезисом выступления осталась экономика алюминиевого кабеля. Он позволяет реализовать запланированные несколько лет назад проекты, которые с медным кабелем уже не могут попасть в сметы. Это пока основная причина использования алюминиевого кабеля.

На заседании круглого стола выступил директор по проектным продажам «Завода Москабель» Дмитрий Чудных.

Слайд из презентации ГК "Москабельмет"

Экономичность алюминиевых кабелей подтверждают проектные институты

Финальным спикером сессии докладов стала инженер ОАО «ВНИПИнефть» Екатерина Кудина , которая выступила с презентацией «Технико-экономический эффект от использования кабеля из алюминиевого сплава на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях». Применение кабеля с жилой из алюминиевого сплава может снизить стоимость, рентабельность и срок окупаемости объекта. Замена кабеля с жилами из меди на алюминиевый сплав позволяет снизить затраты на 40-64% в зависимости от объекта и обеспечить снижение углеродного следа до 58%.

Инженер ОАО «ВНИПИнефть» Екатерина Кудина

Аргументы за и против использования алюминиевого сплава

Во второй части мероприятия состоялась дискуссия на тему будущего кабелей из алюминиевых сплавов. Спикеры и эксперты искали сильные и слабые стороны в процессе массового внедрения на российский рынок кабелей из алюминиевых сплавов. Обсуждались вопросы снижения рентабельности производств, риски фальсификации алюминиевого сплава и его замены на обычный алюминий, технические и эксплуатационные риски. По итогам дискуссии можно сделать вывод, что алюминиевый кабель стал более конкурентоспособным по сравнению с медью, особенно в секторе кабельной продукции для нефтегазовой отрасли. Текущая экономика складывается в пользу алюминия, что дает хорошие перспективы для роста этого сегмента кабельного рынка.

Полная видеозапись мероприятия доступна в видеоформате.

Видеозапись деловой сессии "Эффективные алюминиевые решения для нефтегазовой отрасли"