Россия готова к конструктивному сотрудничеству и приветствует заявленную IRENA инициативу по пересмотру методов международного взаимодействия, в том числе по созданию крупных межгосударственных проектов по развитию ВИЭ. Об этом Павел Сниккарс рассказал на пленарном заседании Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) «По утроению использования возобновляемых источников энергии».

Замминистра отметил, что Россия придерживается целей Парижского соглашения и вносит свой вклад в утроение мощностей возобновляемых источников энергии во всем мире. В частности, он подчеркнул, что в Российской Федерации производится весь спектр оборудования для ВИЭ, которое в том числе поставляется на экспорт. А также проводится работа по снижению уровня выбросов парниковых газов в атмосферу.

«37,2 % от общего производства электроэнергии в России приходится на безуглеродные источники, – рассказал замглавы Минэнерго, добавив – Благодаря действующей программе поддержки ВИЭ введены в эксплуатацию более 100 электростанций совокупной мощностью более 4 ГВт».

Также замминистра рассказал, что для дополнительного привлечения финансирования в проекты ВИЭ в этом году в России заработала система низкоуглеродной сертификации электроэнергии.

Кроме того, Павел Сниккарс сообщил, что учитывая глобальные мировые тенденции необходимо разрабатывать новые стандарты проектирования энергоснабжения городов и агломераций, основанных на низкоуглеродных источниках энергии.