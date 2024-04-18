Совет по инвестициям при губернаторе Новосибирской области одобрил проект по строительству завода промышленной автоматики на территории Новосибирского района.

Инвестором проекта выступает компании ООО ЗПА «Рекорд», которая планирует создать производство инновационного оборудования, применяемого в различных сферах: транспортная инфраструктура, безопасность, экология, сельское хозяйство и прочее.

«Уникальность предприятия в том, что на заводе будет производиться продукция, которая практически полностью разработана командой новосибирских инженеров. Реализация такого проекта – это реальное воплощение в жизнь, той идеи о которой мы неоднократно говорили – коммерциализация наших научных разработок, коллаборация научного и промышленного потенциала Новосибирской области. Мы подобрали земельный участок для строительства завода площадью 16 га, площадка находится недалеко от СКИФ, что тоже достаточно символично», - отметил Александр Зырянов, генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области.

На заводе будут разрабатывать и производить аппаратно-программные комплексы контроля движения траспорта и окружающей среды: комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, системы проекции дорожной разметки, детекторы для мониторинга транспортных потоков с системой интеллектуального светофорного управления, системы дистанционного тепловизионного контроля, аграрные и дорожные автоматизированные метеостанции, автоматизированные пункты наблюдения за уровнем загрязнения воздуха. На сегодняшний день, команда инженеров и разработчиков компании ведёт работу по разработке систем рентгено-телевизионных систем досмотра багажа и грузов, а также автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля автотранспорта.

«Сейчас эта продукция производится на разрозненных площадках в небольшом количестве, а для работы с крупными заказчиками, нам необходимо объединить эти производства под одной крышей, усовершенствовать логистику технологических процессов, объединить разработчиков и инженеров на одной площадке, чтобы ускорить процесс усовершенствования продукции. Похожие, производства есть только в западной части России, но по многим параметрам аналогов нашей продукции нет. Поэтому мы ставим перед собой задачу закрыть потребность в таком оборудовании всего Сибирского федерального округа», - рассказал коммерческий директор ООО ЗПА «Рекорд» Роман Залевский.

Общий объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей. Площадь завода по проекту - 3 600 м2. Производство планируется запустить уже в 2025 году, выход на полную проектную мощность - в 2029 году. Инвестор планирует, что к этому времени на предприятии будет выпускаться порядка 1000 единиц продукции в год, а ежегодный объем налоговых отчислений в бюджеты разного уровня составит порядка 130 млн рублей. На предприятии планируется создать порядка 100 новых рабочих мест.