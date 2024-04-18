Разведывательный тепловизионный комплекс «Блокпост» холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты объектов на расстоянии до 5 км. В его состав входят мини-БПЛА с тепловизором и система интеллектуальной видеоаналитики с VR-очками для получения изображения в режиме реального времени. Инновационная разработка представлена на Международной выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024.

Разведывательный тепловизионный комплекс «Блокпост» разработан Оптико-механическим конструкторским бюро «Астрон» (ОКБ «Астрон», входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех). Он включает в себя наземную оптико-электронную станцию на поворотной платформе, миниатюрный беспилотный летательный аппарат 400Т с тепловизором, а также ретранслятор и пульты управления. В случае необходимости БПЛА 400Т осуществляет доразведку обнаруженных целей. Дальность его полета достигает шести километров, а время беспрерывной работы составляет не менее 50 минут.

Во время работы комплекса данные с наземной станции и БПЛА дистанционно поступают на ретранслятор и дальше оператору. Кабельный канал связи между ретранслятором и пультом управления позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии и вести наблюдение с помощью монитора. При этом встроенная интеллектуальная видеоаналитика автоматически выделяет на экране обнаруженные объекты и определяет координаты.

«Изначально комплекс разрабатывался под задачи спецслужб, но в текущих реалиях будет востребован и в гражданских целях, например, для охраны и защиты объектов, поиска людей и т.д. Наземная станция обнаруживает человека на дистанции до 3,5 км, автомобиль – на расстоянии до 5 км. Разработка эффективна в любое время суток. Для удобства комплекс оснащен VR-очками, на которые в режиме реального времени поступает видеоизображение с БПЛА», – отметил генеральный директор ОКБ «Астрон» Владимир Попов.

Более подробно ознакомиться с разработкой можно на Международной выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024, которая проходит в МВЦ «Крокус Экспо» с 16 по 18 апреля.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической промышленности страны. В контуре холдинга реализуется полный цикл создания – от разработки до производства – оптико-электронной аппаратуры для гражданской отрасли, а также для обеспечения государственной и общественной безопасности. Это – крупногабаритная оптика для космических исследований, медицинские приборы, светотехника, объективы, тепловизоры, микроскопы и другая продукция, которую можно встретить в каждом регионе нашей страны. Оптическое стекло, линзы, дифракционные решетки, лазеры и иные изделия «Швабе» установлены в различных технологических и исследовательских оптико-электронных приборах и системах. Номенклатура выпускаемой продукции – свыше шести тысяч наименований. Также в «Швабе» активно занимаются развитием научно-технического потенциала, выполняя большой спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сегодня на производственных площадках холдинга трудятся более 19 тысяч сотрудников и это число регулярно растет. Развитию кадрового потенциала способствует система целевого обучения. Она реализуется на базе более 30 вузов и средних специальных учебных заведений страны.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.