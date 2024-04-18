17 апреля состоялся финал турнира по бильярду на приз генерального директора ГК «ОПТИКЭНЕРГО» М. Э. Боксимера.



Мастерство, упорство и решительность наших игроков привели к высокому результату! Коротков Геннадий Иванович стал победителем, а Пинямаскин Денис Анатольевич занял 3 место!



Соревнование прошло в тёплой и дружественной атмосфере. Все участники показали достойную борьбу и высокий уровень игры.



Ждём новых турниров и ярких побед!