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Состоялся финал турнира по бильярду на приз генерального директора ГК "ОПТИКЭНЕРГО" М. Э. Боксимера

18 апреля 2024, 17:45 268 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО ЭМ-КАБЕЛЬ
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17 апреля состоялся финал турнира по бильярду на приз генерального директора ГК «ОПТИКЭНЕРГО» М. Э. Боксимера.

Мастерство, упорство и решительность наших игроков привели к высокому результату! Коротков Геннадий Иванович стал победителем, а Пинямаскин Денис Анатольевич занял 3 место!

Соревнование прошло в тёплой и дружественной атмосфере. Все участники показали достойную борьбу и высокий уровень игры.

Ждём новых турниров и ярких побед!

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Метки: ОПТИКЭНЕРГО, ЭМ-КАБЕЛЬ
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