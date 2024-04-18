Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
17 апреля состоялся финал турнира по бильярду на приз генерального директора ГК «ОПТИКЭНЕРГО» М. Э. Боксимера.
Мастерство, упорство и решительность наших игроков привели к высокому результату! Коротков Геннадий Иванович стал победителем, а Пинямаскин Денис Анатольевич занял 3 место!
Соревнование прошло в тёплой и дружественной атмосфере. Все участники показали достойную борьбу и высокий уровень игры.
Ждём новых турниров и ярких побед!
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