Основной темой 44-го заочного заседания Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) стало утверждение параметров регулирования частоты и перетоков активной мощности, а также определение величин необходимых резервов мощности нормированного первичного регулирования в энергообъединении стран СНГ, Балтии и Грузии на 2024–2025 годы.

Комиссия утвердила необходимое значение крутизны статической частотной характеристики (СЧХ) и величину аварийного расчетного небаланса мощности энергообъединения, значения коэффициентов коррекции по частоте для осуществления вторичного регулирования и величины необходимых вторичных резервов для энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии на 2024–2025 годы. Члены КОТК также согласовали величины необходимых резервов мощности нормированного первичного регулирования энергосистем.

Отдельным пунктом повестки стало утверждение параметров регулирования частоты и перетоков активной мощности, которые были впервые рассчитаны с учетом планируемого в 2024 году включения энергосистемы Таджикистана на параллельную работу с энергообъединением стран СНГ, Балтии и Грузии.

Энергосистема Таджикистана работает изолированно с 2009 года. В настоящее время ведется работа по восстановлению ее параллельной работы в составе ОЭС Центральной Азии, которая, в свою очередь, соединена на параллельную работу с ЕЭС России через энергосистему Казахстана.

В голосовании по вопросам повестки дня заседания КОТК приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Координационного диспетчерского центра энергосистем Центральной Азии (КДЦ) «Энергия».

Очередное, 45-е заседание Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, состоится в сентябре 2024 года в очном формате в Ташкенте.

О Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы

Комиссия по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии – рабочий орган, сформированный Электроэнергетическим Советом СНГ. Основные задачи КОТК состоят в согласовании принципов управления режимами совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, организации разработки технических документов, анализе оперативно-технологического управления, координации программ подготовки оперативного персонала и координации взаимодействия энергосистем при подготовке и осуществлении совместной работы. Членами КОТК являются полномочные представители системных операторов и электросетевых компаний Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Грузия и Молдова имеют статус наблюдателя в КОТК. 29 сентября 2022 года Председателем КОТК назначен Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.