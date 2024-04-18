В Приангарье планируют создать два новых индустриальных парка

Два новых индустриальных парка планируют создать в Иркутской области с объемом инвестиций более 10 млрд рублей. Об этом сообщил в своем послании Заксобранию области губернатор Игорь Кобзев.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости увеличить в стране количество индустриальных технопарков как минимум до 100 к 2030 году.

"В нашем регионе видим две перспективные площадки: в Мегете и Чистых Ключах. Создание индустриальных парков на этих площадках позволит решить вопросы импортозамещения и технологического развития региона. Уже сегодня у нас есть порядка 9 потенциальных инвесторов на данные территории, планируемый объем инвестиций составит свыше 10 млрд рублей, будет создано более 2 тысяч рабочих мест", - сообщил губернатор.

Он добавил, что сейчас министерству экономического развития области и корпорации развития региона получено определить источники и объемы финансирования необходимых инфраструктурных решений с учетом механизмов, предусматривающих федеральное финансирование.

По словам губернатора, по итогам 2023 года инвестиции в основной капитал выросли на 76,5 млрд рублей (9%) и достигли 910 млрд рублей. По данному показателю регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе. Объем валового регионального продукта по итогам 2023 года ожидается на уровне 2,5 трлн рублей, что составляет 101,7 % в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.