Серия полуфиналов VII Открытого чемпионата электриков IEK продолжается. На этот раз мы побывали в Новосибирске, где за выход в финал сразились 10 специалистов. Среди них были и те, кто в профессии уже более 15 лет, и студенты старших курсов технических колледжей. О том, как это было, смотрите в репортаже телеканала «НСК 49».

Полуфинал прошел на исторической площадке — в Новосибирском строительно-монтажном колледже. Более 10 лет назад IEK GROUP совместно с колледжем разработали и запустили соревнования по компетенции «Электромонтаж» в рамках международного чемпионата профессионального мастерства.

Задание для конкурсантов соответствовало новому Международному стандарту компетенции «Электромонтаж». Полуфиналисты должны были собрать щит управления освещением строго по схеме и запрограммировать логическое реле. Работы участников оценивали эксперты национального и международного уровня: бывшие члены национальной сборной по электромонтажу, а также участники и призеры международных чемпионатов.

— «Цифра» входит во все сферы народного хозяйства, в том числе в строительство, и в эксплуатацию зданий, — комментирует Максим Певин, заместитель директора Новосибирского строительно-монтажного колледжа. — Поэтому работа с программируемыми реле, контроллерами и панелями человеко-машинного интерфейса становится частью электромонтажа.

На выполнение задания конкурсантам отводилось 4,5 часа. При этом опытным мастерам было сложнее, ведь они привыкли работать в свободном режиме, не ограничивая себя регламентами и временными рамками. Как итог: на пьедестал полуфинала взошли молодые специалисты, а стаж победителя соревнований — всего полгода!

Тем временем на параллельной площадке проходили соревнования по электромонтажу в формате Skill Camp между специалистами из России, Казахстана и Узбекистана. Они выполняли задание, составленное по Международному стандарту: он впервые был опробован на международном уровне.

Итак, лучшими электриками Новосибирского полуфинала стали:

1-е место — Халиуллин Эльдар, г. Томск,

2-е место — Свалов Егор, г. Новосибирск,

3-е место — Патрушев Данил, г. Томск.

В начале июня они представят свой регион в Москве — на финальном соревновании, где определится победитель VII Открытого чемпионата электриков IEK!

В Чемпионате уже приняло участие более 3200 специалистов со всей России. У тебя ещё есть шанс присоединиться к ним и побороться за победу! Регистрируйся и соревнуйся с лучшими!

А мы 19 апреля отправимся на полуфинал Чемпионата в Екатеринбург, где узнаем имена очередных финалистов!