Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги приступили к ремонту опор 14 магистральных линий электропередачи, расположенных в Нижегородской, Самарской, Саратовской областях, Чувашии и Марий Эл. Энергетики заменят и восстановят 21 опору ЛЭП, отремонтируют и усилят 686 фундаментов. В результате будет повышена надежность электроснабжения регионов и выдачи мощности крупной генерации – Балаковской АЭС, Чебоксарской и Нижегородской ГЭС.

Опоры ЛЭП рассчитаны на длительную эксплуатацию. Однако под влиянием природных факторов они теряют свою устойчивость и разрушаются, вследствие чего требуются замена или укрепление конструкций.

Особое внимание будет уделено восстановлению опор ЛЭП, отходящих от крупных питающих центров Самарской области – подстанций сверхвысокого напряжения 500 кВ «Азот» и «Куйбышевская». Кроме того, энергетики проведут работы на линиях 220 кВ, снабжающих электроэнергией потребителей Борского, Семеновского и Лысковского районов Нижегородской области.

Также запланирована модернизация других объектов, включая межгосударственную линию электропередачи 220 кВ «Кинельская – Уральская», которая обеспечивает перетоки мощности в Республику Казахстан.