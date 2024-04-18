ГК "ПСК" вложит более 3 млрд рублей в апарт-отель в Петербурге

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Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Группа компаний "ПСК" намерена инвестировать 3,1 млрд рублей в строительство апарт-отеля в Кировском районе Петербурга, сообщила пресс-служба группы. Проектное финансирование для реализации проекта предоставил Сбербанк.
Апарт-отель разместится на проспекте Стачек. В рамках проекта предусмотрено возведение 13-этажного здания с подземным паркингом. Номерной фонд составит 739 апартаментов. Срок завершения строительства - конец 2026 года. Управлением номерным фондом после ввода апарт-отеля в эксплуатацию займется PSK Invest (входит в ГК "ПСК").
Новый апарт-отель станет пятым в сети Avenir. В портфеле "ПСК" более 60 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России, из которых больше 20 - собственные девелоперские проекты.
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