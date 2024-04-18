Новый морской буровой подрядчик «Газпрома» будет развивать этот проект вместе с контрактами по бурению на шельфе Арктики и Сахалина.

Новая нефтесервисная компания в области морской геологоразведки «Газпром шельфпроект» увеличила выручку по РСБУ в 2023 году более чем вдвое — до 61,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 60%, до 7 млрд руб. Около 47% компания выручила за услуги по строительству скважин, 27% — по обустройству месторождений.

Основным заказчиком «Газпром шельфпроекта» выступает «Газпром», сервисная компания стала основным подрядчиком на шельфовых месторождениях монополии. Для этого «Газпром» в апреле 2022 года передал «Газпром шельфпроекту» три плавучие буровые установки — ППБУ «Полярная звезда», «Северное сияние» и СПБУ «Арктическая», которые прежде находились в аренде у дочернего «Газпром флота». Выручка самого «Газпром флота» по итогам 2023 года упала в 2,7 раза относительно 2021 года — до 7,1 млрд руб.

До лета 2022 года «Газпром шельфпроект» назывался «Аврора». Ее основным бенефициаром был Андрей Патрушев, бывший замглавы «Газпром нефти» и младший сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. В январе 2023 года долю в 50% в «Газпром шельфпроекте» получил «Газпром». С 2020 года, когда Андрей Патрушев стал основным бенефициаром «Авроры», ее выручка увеличилась в 326 раз. Сейчас у компании есть филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской, Сахалинской, Астраханской, Архангельской, Калининградской областях и Краснодарском крае.

Еще в 2022 году «Газпром» передал «Газпром шельфпроекту» договоры на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на ледостойкой стационарной платформе (ЛСП) «Каменномысская». Она создается для обустройства крупного месторождения Каменномысское-море с запасами более 550 млрд кубометров газа, расположенного в Обской губе Карского моря. Прежде контракт выполняла структура самого «Газпрома» — «Газпром морские проекты» (бывший «Красноярскгазпром нефтегазпроект»).

Как следует из последней отчетности, по итогам 2023 года «Газпром шельфпроект» за услуги по строительству ЛСП получил 4,4 млрд руб., или более 7% от своей выручки.

В 2023 году «Северное сияние» и «Арктическая» пробурили по одной скважине на Ледовом месторождении (Баренцево море) и Русановском участке (Карское море) соответственно. В 2024 году СПБУ «Арктическая» пробурит еще одну скважину на месторождении имени В. А. Динкова, которое открыто на Русановском участке. Также буровые под управлением «Газпром шельфпроекта» в 2023–2025 годах привлечены для освоения Южно-Киринского месторождения «Газпрома» на сахалинском шельфе. На данный момент Южно-Киринское месторождение находится на стадии эксплуатационного разбуривания. В 2023–2025 годах на месторождении запланировано строительство эксплуатационных скважин СК8, СК9 (ЦР4), СК10 (ЦР3), в том числе будут продолжены внеплановые работы на эксплуатационных скважинах №СК7 и №СК6 (ЦР3), строительство которых по техническим причинам не завершено в 2022 году, добавили в ведомстве.