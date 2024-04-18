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"Россети Ленэнерго" отремонтировали более 300 подстанций и свыше 480 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

18 апреля 2024, 16:00 293 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

За три месяца 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» выполнили ремонт 314 трансформаторных подстанций (ТП), 470 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 12 км кабельных линий электропередачи, а также расчистили 243 гектара просек.

На территории Санкт-Петербурга энергетики отремонтировали 110 ТП, 40 км воздушных ЛЭП, 11 км кабельных линий электропередачи, расчистили 53 га просек. В Ленинградской области выполнен ремонт 204 ТП, 430 км воздушных ЛЭП и 1 км кабельных линий электропередачи, расчищено 190 га просек. Также на энергообъектах компании заменено 5 716 изоляторов, отремонтировано 254 выключателя.

Напомним, всего в 2024 году энергокомпания планирует направить 5,2 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах и времени их устранения.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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