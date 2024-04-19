БАМ достроят через полвека

В конце марта одобрен подготовленный Минтрансом проект паспорта инвестиционного проекта III этапа развития Восточного полигона. По его итогам БАМ станет на большей протяженности двухпутным. Вторые пути на Байкало-Амурской магистрали всегда были мечтой – это задумывалось еще 50 лет назад, но реализовать предстоит только сейчас.

Многие участки БАМа на начало реализации программы развития Восточного полигона представляли собой неэлектрифицированные, преимущественно однопутные перегоны. В 2014 году пропускная способность некоторых из них не превышала 11 пар грузовых поездов в сутки. Только в ходе I этапа на определенных участках она возросла на 30–50%, а где-то – более чем в два раза. Дальнейший прирост инфраструктуре дал II этап. По его итогам пропускная способность участка Хани – Тында достигнет 44 пар поездов, Тында – Улак – 29, Улак – Верхнезейск – 37, Новый Ургал – Постышево – Комсомольск – 36.



В этом году завершается II этап модернизации Восточного полигона. На БАМе и Транссибе нужно построить 817 км пути и 589 искусственных сооружений, смонтировать 377 км контактной сети, проложить 4,5 тыс. км линий СЦБ. Всего в рамках II этапа предусмотрено строительство около 1,4 тыс. км дополнительных главных путей. По его итогам инфраструктура сможет обеспечивать вывоз в экспортном сообщении до 180 млн т ежегодно.



По словам заместителя главы ОАО «РЖД» Андрея Макарова, в этом году объем финансирования по реконструкции БАМа и Транссиба вырастет на 100 млрд руб. по сравнению с прошлым. Основная нагрузка ляжет на Дальневосточную дорогу, на которую придется более половины от 356,4 млрд руб., предназначенных для этой цели.



Однако несмотря на то, что БАМ, как и в целом Восточный полигон, постепенно увеличивает свои мощности, жалоб по невывозу грузов не становится меньше. Пока возможности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей уступают потребностям отправителей.



Как объявлено на правительственном уровне, III этап модернизации БАМа и Транссиба рассчитан до 2035 года. При этом достижение провозной способности в 210 млн т

должно произойти по итогам 2030 года, а по результату работ в 2032 году Восточный полигон должен выйти на целевой показатель в 270 млн т.



Вполне вероятно, что РЖД несколько страхуются и не хотят загонять себя в более жесткие временные рамки, не исключает председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.