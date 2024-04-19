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Два новых энергоблока построят в Приангарье к концу 2028 года

19 апреля 2024, 16:59 284 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: eprussia

На ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском в Иркутской области будут построены два новых энергоблока стоимостью 200 млрд рублей. Информацию о запуске проекта к концу 2028 года подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев на сессии Заксобрания области.

Согласно заявлению губернатора, новые энергоблоки заметно увеличат мощность ТЭЦ-11 на 460 МВт и будут направлены на развитие реального производства, жилищного и социального строительства.

Правительство области также подчеркнуло необходимость исключения майнинговых структур в энергодефицитных районах и готовность содействия электросетевым компаниям в реализации инвестиционной программы.

ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском, принадлежащая компании «Евросибэнерго», была введена в эксплуатацию в 1959 году с установленной электрической мощностью 320,3 МВт.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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