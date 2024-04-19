Два новых энергоблока построят в Приангарье к концу 2028 года

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
На ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском в Иркутской области будут построены два новых энергоблока стоимостью 200 млрд рублей. Информацию о запуске проекта к концу 2028 года подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев на сессии Заксобрания области.
Согласно заявлению губернатора, новые энергоблоки заметно увеличат мощность ТЭЦ-11 на 460 МВт и будут направлены на развитие реального производства, жилищного и социального строительства.
Правительство области также подчеркнуло необходимость исключения майнинговых структур в энергодефицитных районах и готовность содействия электросетевым компаниям в реализации инвестиционной программы.
ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском, принадлежащая компании «Евросибэнерго», была введена в эксплуатацию в 1959 году с установленной электрической мощностью 320,3 МВт.
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