EL-Комитет НОПСМ на регулярной основе продолжает работу по выявлению и пресечению фактов реализации фальсифицированного кабеля на ведущих российских маркетплейсах.

Наибольшей популярностью у субъектов малого предпринимательства, осуществляющих реализацию кабельной продукции, пользуется площадка маркетплейса ОЗОН (ООО «Интернет решения»): работать здесь технически не сложно и экономически выгодно. Это обстоятельство во многом также объясняет и наличие на маркетплейсе ОЗОН большого количества предложений о продаже недорогого, но фальсифицированного кабеля.

В феврале 2024 г. специалистами совместно с экспертами Торгово-промышленной палаты Калужской области произведен отбор 13 образцов кабельной продукции, реализуемой на маркетплейсе ОЗОН. Критериями отбора, как и ранее, выступали широкая (массовая) представленность конкретных торговых марок и маркоразмеров кабеля, а также необоснованно низкая стоимость продукции.

Результаты проведенных испытаний свидетельствуют о наличии отклонений от требований безопасности ГОСТ 31996-2012 у всех отобранных образцов. В последующих публикациях будут представлены подробные итоги испытаний каждого образца.

Источник: t.me/EL_Komitet/