Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • EL-Комитет НОПСМ на регулярной основе продолжает работу по выявлению и пресечению фактов реализации фальсифицированного кабеля

EL-Комитет НОПСМ на регулярной основе продолжает работу по выявлению и пресечению фактов реализации фальсифицированного кабеля

19 апреля 2024, 17:45 235 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: t.me/EL_Komitet/

Фото: t.me/EL_Komitet/

EL-Комитет НОПСМ на регулярной основе продолжает работу по выявлению и пресечению фактов реализации фальсифицированного кабеля на ведущих российских маркетплейсах.

Наибольшей популярностью у субъектов малого предпринимательства, осуществляющих реализацию кабельной продукции, пользуется площадка маркетплейса ОЗОН (ООО «Интернет решения»): работать здесь технически не сложно и экономически выгодно. Это обстоятельство во многом также объясняет и наличие на маркетплейсе ОЗОН большого количества предложений о продаже недорогого, но фальсифицированного кабеля.

В феврале 2024 г. специалистами совместно с экспертами Торгово-промышленной палаты Калужской области произведен отбор 13 образцов кабельной продукции, реализуемой на маркетплейсе ОЗОН. Критериями отбора, как и ранее, выступали широкая (массовая) представленность конкретных торговых марок и маркоразмеров кабеля, а также необоснованно низкая стоимость продукции.

Результаты проведенных испытаний свидетельствуют о наличии отклонений от требований безопасности ГОСТ 31996-2012 у всех отобранных образцов. В последующих публикациях будут представлены подробные итоги испытаний каждого образца.

Источник: t.me/EL_Komitet/

Обсудить на форуме
Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
NPSM
4.38

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
19.04.2024
В Ростехе разработали новое поколение радиационно стойких камер для атомных станций
19.04.2024
"Россети Кубань" завершила капитальный ремонт ЛЭП в селе Васильевка города Сочи
19.04.2024
Крупнейший завод по переработке пластика открыли в Подмосковье
19.04.2024
120 энергообъектов отремонтирует Лабинский филиал "Россети Кубань" в 2024 году
19.04.2024
Росатом завершил отгрузку комплекта подогревателей для энергоблока № 1 АЭС "Аккую" в Турции
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+