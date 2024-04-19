EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГнг(А)-LS 2*2,5 ТМ ТИТАН, закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец ООО «Комплект-окно»).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 13,3 %);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 17,4 %).

Результаты полученных испытаний кабельной продукции ТМ ТИТАН еще раз подтвердили вывод о том, что она является фальсификатом и представляет опасность при использовании по назначению (фактически это продукция no name без сертификатов соответствия, какой либо информации об ее изготовителе также не имеется).

В течение 2023 г. продукция данной торговой марки 4 раза отбиралась нашими специалистами для испытаний (Уфа, Яндекс.Маркет, Авито и ОЗОН). Во всех образцах кабеля ТМ ТИТАН выявлены ужасающие отклонения по всем базовым показателям безопасности ГОСТ 31996-2012.

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ТИТАН.