Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский посетил Курскую область, где провел встречи с руководством региона, филиала «Курскэнерго». Глава компании отдельно обратил внимание блока безопасности предприятия на безусловное выполнение всех организационных и антитеррористических мероприятий в приграничных районах электрических сетей.

На данных территориях энергетики работают в условиях, сопряженных с повышенными рисками для жизни и здоровья. За последние 2 года в Курской области зафиксировано 644 огневых воздействия на энергетическую инфраструктуру. В компании непрерывно наращивают готовность к нештатным ситуациям и оперативно реагируют на постоянно меняющиеся формы и горизонт внешних угроз, своевременно внедряют способы и средства для защиты персонала и энергообъектов.