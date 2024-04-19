Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский посетил Курскую область, где провел встречи с руководством региона, филиала «Курскэнерго». Глава компании отдельно обратил внимание блока безопасности предприятия на безусловное выполнение всех организационных и антитеррористических мероприятий в приграничных районах электрических сетей.
На данных территориях энергетики работают в условиях, сопряженных с повышенными рисками для жизни и здоровья. За последние 2 года в Курской области зафиксировано 644 огневых воздействия на энергетическую инфраструктуру. В компании непрерывно наращивают готовность к нештатным ситуациям и оперативно реагируют на постоянно меняющиеся формы и горизонт внешних угроз, своевременно внедряют способы и средства для защиты персонала и энергообъектов.
«В приграничье перед энергетиками стоит особенно важная задача – не только быстро реагировать на нарушения, вызванные огневым воздействием, но и при любых условиях обеспечивать надежную работу электросетевого комплекса. Энергетики делают все возможное, чтобы жители региона имели нормальную жизнь, с бесперебойной подачей электричества», - сказал Игорь Маковский.
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