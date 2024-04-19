Инновационное упаковочное оборудование компании Windak

Компания Windak, лидер в области упаковочного оборудования, сообщает о планах продемонстрировать на выставке WIRE 2024 в Дюссельдорфе свою машину FS200-SA для намотки кабельных изделий и свой инновационный продукт.

В этом году компания Windak уделяет основное внимание технологическим инновациям и экологическим аспектам при разработке решений по упаковке кабельных изделий. Намоточная машина FS200-SA, предназначенная для намотки установочных проводов, обеспечивает возможность использования экологически безопасных картонных катушек. Посетители выставки смогут воочию убедиться в эффективности и высокой точности машины во время демонстраций её работы.

Компания Windak также планирует представить свой инновационный продукт - новое трансформируемое намоточное устройство Transformable AR Spooler. Это кардинально новое решение в технологии намотки сегодня является самым универсальным намоточным устройством на рынке. Его инновационная конструкция позволяет изменять конфигурацию для двух диапазонов размеров – 200-450 мм и 300-600 мм – переключаться между режимами работы «слева направо» или «справа налево», в зависимости от разнообразных потребностей отрасли.

Наряду с этими технологическими демонстрациями компания Windak представит свой новый вебсайт, который разработан для улучшения взаимодействия с пользователями и будет иметь улучшенную сервисную поддержку.

Ольга Берлинберг (Olga Berlinberg), менеджер по маркетингу в Windak Group, отметила, что 2024 год является знаковым для компании, которая отмечает 30 лет инноваций и передового технологического опыта в кабельной промышленности. Полученный на протяжении этих трёх десятилетий обширный опыт в создании сотен упаковочных линий для кабельных изделий обеспечил глубокие знания, позволяющие компании лидировать в разработке прогрессивных, рассчитанных на далёкую перспективу решений, таких как намоточное устройство Transformable AR Spooler. Эта годовщина не только отражает путь роста компании, но также подтверждает её стремление предлагать передовые, ориентированные на клиентов инновации.