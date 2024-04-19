Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" оказал помощь в электроснабжении полевого госпиталя

19 апреля 2024, 10:45 76 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» совместно с сотрудниками исследовательского университета «МЭИ» в кратчайшие сроки спроектировали, доставили и смонтировали систему электроснабжения объекта на базе двух уникальных комплектов Быстровозводимых Электрических Сетей (БЭС) 1х25 кВА 10/6/0,4 кВ и кабельной сети Expert Class МИП 1х2,5 кв.мм. – 10 кВ.

Данные комплекты позволяют обеспечить электроснабжение стационарных и мобильных объектов военных и МЧС (в т. ч. на новых физических принципах), мероприятий конгрессно-выставочной деятельности, вахтовых поселков, объектов на период проведения ремонтных работ в электрических сетях, охранных систем протяженных периметров, а также внешнее освещение дорог.

Всего за 7 дней монтажных работ было выполнено:

  • подключение двух комплекта БЭС 1х25 кВА 10/6/0,4 кВ
  • проложено 0,8 км кабельных линий 10 кВ
  • проложено 4,2 км кабельных линий 0,4 кВ
  • подключено два комплекта ПРВТ-10 кВ

В результате электроснабжение получили полевой госпиталь, ремонтные мастерские, ряд жилых помещений.

Обсудить на форуме
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно