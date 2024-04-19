Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Специалисты Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» совместно с сотрудниками исследовательского университета «МЭИ» в кратчайшие сроки спроектировали, доставили и смонтировали систему электроснабжения объекта на базе двух уникальных комплектов Быстровозводимых Электрических Сетей (БЭС) 1х25 кВА 10/6/0,4 кВ и кабельной сети Expert Class МИП 1х2,5 кв.мм. – 10 кВ.
Данные комплекты позволяют обеспечить электроснабжение стационарных и мобильных объектов военных и МЧС (в т. ч. на новых физических принципах), мероприятий конгрессно-выставочной деятельности, вахтовых поселков, объектов на период проведения ремонтных работ в электрических сетях, охранных систем протяженных периметров, а также внешнее освещение дорог.
Всего за 7 дней монтажных работ было выполнено:
В результате электроснабжение получили полевой госпиталь, ремонтные мастерские, ряд жилых помещений.
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