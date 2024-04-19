Согласован инвестиционный проект строительства жилого комплекса на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

По проекту на северо-западе Москвы возведут два разносекционных дома в составе жилого комплекса, который является продолжением застройки территории по адресу: Волоколамское шоссе, владения 93–97.

«Всего в двух корпусах запроектировано 1438 квартир, из которых 195 студий, 590 однокомнатных, 431 двухкомнатная, 178 трехкомнатных и 44 четырехкомнатные. На первых этажах секций в жилой части появятся комфортные входные группы с вестибюлем, колясочной, помещениями с почтовыми ящиками и для ухода за домашними питомцами. В нежилой части разместятся спортивная студия, кофейни, кафе и магазин», — рассказал Иван Щербаков.

Кровля третьей секции первого корпуса будет эксплуатируемой, на ней создадут зоны отдыха для жильцов. На территории сделают проезды, тротуары, уличное освещение. Специалисты оборудуют детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха, установят скамьи и урны, проведут работы по озеленению.