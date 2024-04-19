Всего на новом участке трассы М-7 протяженностью 81 км необходимо уложить 1 млн 262 тыс. тонн асфальтобетона.

Для обеспечения необходимой прочности проезжей части и соответствия дороги первой категории проектом предусмотрено три слоя асфальтобетона общей толщиной 23 см. Большой объем работы по устройству дорожной одежды был выполнен в прошлом дорожно-строительном сезоне. На всем протяжении обхода уже уложено более 42 км верхнего слоя основания и 38 км нижнего слоя покрытия. В этом году дорожникам осталось устроить 841 тыс. тонн асфальтобетона (еще 39 км верхнего слоя основания, 43 км нижнего слоя покрытия и более 80 км верхнего слоя покрытия). Весь объем работ планируется завершить в сентябре 2024 года.

Для производства смеси на обходе смонтировано пять асфальтобетонных заводов. Уже запущен АБЗ возле н.п. Бурды. Этот современный шестифракционный завод способен выпускать до 340 тонн в час. Оставшиеся асфальтобетонные заводы возле н.п. Шингальчи, Кузембетьево, Афанасово и Костенеево планируется запустить в мае. Для выпуска асфальтобетонных смесей на складах временного хранения заготовлено 484 тысячи тонн инертных материалов. Также на территории строительных городков установлены бетонные заводы и грунтосмесительные установки.

Кроме того, функционируют лабораторные посты, в которых проводится входящий контроль качества всех материалов, используемых в строительстве трассы (песок, щебень, щебеночно-песчаные смеси и т.д.), в том числе битумного вяжущего материала и асфальтобетонной смеси, выпускаемой заводом.

*** В состав будущего обхода Нижнекамска и Набережных Челнов войдут 81 км четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим барьерным ограждением. Транспортный обход позволит вывести транзитный транспорт из городов, разгрузив дорожную сеть агломераций. Также благодаря вводу в эксплуатацию этого объекта время в пути между Казанью и Нижнекамском сократится почти на час. Работы планируется завершить до конца 2024 года.